Западное оружие оказалось не в состоянии изменить ситуацию в пользу Украины Украины

Даже истребители F-16, которые должны поступить в ВСУ, не являются чудо-оружием, потому что Россия плотно насытила линию фронта средствами ПВО, а ее современные самолеты позволяют спокойно себя чувствовать, не заходя в зону поражения противника.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, нет такого оружия в мире, которое могло бы стать «гейм чейнджером» или «вундер-ваффе», которое могло бы что-то коренным образом изменить на поле боя. В свое время об этом говорил в то время главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, – только комплексное и синхронизированное соединение разных типов вооружения, военной техники, техник и технологий способно коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Одного какого-то оружия, даже самого современного и технологичного явно недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя», – сказал полковник.

«К тому же стоит помнить, что не все решения, которые принимаются в частности нашими западными партнерами являются такими, что своевременны. Например, F-16 нам были бы намного целесообразнее в начале 22-го года, хотя бы в начале 23-го года. Сейчас, в 24-м году, учитывая, что враг натаскал на территорию нашей страны или вблизи с ней невероятное количество средств противовоздушной обороны, то считать, что мы сможем полностью преодолеть вражеское сопротивление в воздухе, наверное, не стоит. К тому же мы должны понимать, что мы не знаем спецификацию тех самых F-16, которые будут вести соответствующие боевые действия в воздухе на территории Украины. Потому что мы понимаем, что современные российские самолеты типа Су-34 и Су-35 имеют очень мощное ракетное вооружение и мощные радары, которые позволяют им достаточно уверенно чувствовать себя в воздухе», – заявил Селезнев.