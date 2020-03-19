19.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Украина
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Западные партнеры нас бросили – прозрение Карасева




Украине нужно отказываться от так называемых преобразований в медицине, внедренных за последние годы, и возвращаться к старой системе здравоохранения.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут важный урок знаете в чем? В том, что эта медреформа, которая фактически положила на лопатки нашу медицину, все, ее надо забыть. Нам надо восстанавливать медицинскую систему в стране, санитарную систему в стране. Систему. Мало восстановить должность главного санитарного врача, системы надо возвращать эти все. Эти медицинские реформы, которые нам навязывали наши западные партнеры и так далее… Где они теперь эти западные партнеры, в чем они нам помогают? Я не вижу помощи большой», – заявил Карасев.

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