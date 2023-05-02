Западные военные опасаются истощения арсеналов из-за поставок снарядов на Украину

Европейские заводы будут обеспечены заказами на долгое время вперед, когда наладят производство боеприпасов для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о противоречиях между странами Запада относительно поставок боеприпасов для ВСУ.

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«Мне кажется, что эти противоречия временные, потому что есть принципиальное политическое решение уровнем выше, то есть на уровне господина Борреля, что проекту «Миллион снарядов для Украины» — быть. Поэтому эта дискуссия на самом деле о деньгах – в каких бюджетах, в интересах каких налогоплательщиков будут оседать те или иные фонды. Нельзя, наверное, их за это осуждать, но нам главное – быстрее. Сегодня мы получаем снаряды либо по МТД со складов и из запасов от партнеров, либо – я уже законтрактовался по ряду направлений, покупаю снаряды, и третий – это появится за деньги Евросоюза налаженное производство. Они заинтересованы это делать, потому что тогда их заводы получают серьезнейший заказ вперед, как для интересов Украины, так и для восполнения запасов их вооруженных сил», – сказал Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

Проблемы с поставкой боеприпасов он связывает с существующими у западных союзников запасами.

«Они не могут отдать все, потому что тогда их военные скажут: на складе, в стратегическом резерве, должно быть такое-то количество снарядов, на тактическом резерве – столько, на оперативном столько-то. То есть они не разрешат снизить эти показатели. Либо же будет, например, условие: разрешим понизить показатели стратегического резерва при понимании, что вы мне сейчас покажете строку голосования в парламенте или решение правительства о восполнении запаса в течение года. Ведь главком той или иной армии понимает, что если у него в стране завтра, не дай бог, война, то он несет за это ответственность. Поэтому в их внутренней дискуссии с военными, силовыми ведомствами, или министрами обороны, они всегда ищут этот баланс», – отметил министр.

По его словам, Украина же в этой ситуации в первую очередь исходит из своих потребностей в снарядах.

«Наш главком собирает все-все данные от своих командующих. Кроме того, мы еще исходим из штатных единиц, сколько у нас там стволов того или иного вида вооружения, сколько их должно быть на тактическом, оперативном, стратегическом уровне. Конечно, мы заявляем больше. Ведь когда у тебя война, тебе никогда не будет всего достаточно. Плюс меняется интенсивность ведения боевых действий. Соответственно для того, чтобы удержать линию фронта в каком-то месте, надо «насыпать» больше, и какие-то запасы мы расходуем. А нам нужно еще накапливать, чтобы идти где-то в контрнаступление. Поэтому, конечно, мы всегда говорим, что нам нужно больше», – объяснил Резников.