Западных ракет у ВСУ полно, обстрелы Крыма будут только нарастать – Марочко

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Попытки новых ракетных ударов по Крыму будут только нарастать, поскольку западные кураторы предоставили ВСУ достаточно ракет дальнего радиуса действия.

Об этом в эфире НТС сообщил военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андреем Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, вопреки «скулежу» со стороны украинских боевиков, что у них все закончилось, техника им поступает, причем в достаточно больших объёмах.

«И мы сейчас наблюдаем на линии боевого соприкосновения, на некоторых участках рост западной бронетехники. В частности, отмечено очень много немецкой техники, которая пришла буквально полторы недели назад, когда только анонсировали, что она якобы поступит на Украину в ближайшее время. И вот мы уже видим ее на линии боевого соприкосновения. То есть заявление делается уже тогда, когда техника, по сути, находится на территории самой Украины», – отметил он.

Сейчас погодные условия не позволяют использовать западную бронетехнику в полном объёме. Она намного ниже по проходимости, нежели прежняя советская.

«И поэтому на этой неделе есть некое снижение использования западной бронетехники, но то, что здесь есть и ранее озвученные образцы вооружения, и те, которые никогда не анонсировались – это факт. Причём поступает не только техника, но и спецсредства. Те же самые средства радиоэлектронной борьбы, обнаружения выявления целей, станции. Сколько мы их ни долбим, ни уничтожаем, они буквально растут как грибы, поскольку фронт насыщают всё больше и больше. Так же сейчас отмечается рост, помимо техники, всевозможных дронов. Это уже, по сути, дроновая война. Причём, начиная от каких-то мелких FPV-дронов, до серьёзных разведывательных аппаратов, которые летают на большой высоте. И обнаружить их весьма сложно. Поэтому я призываю не верить украинской пропаганде, что у них всё так плохо», – подчеркнул военный эксперт.

Он акцентировал на том, что противник получил ракеты дальнего радиуса действия, как наземного базирования, так и воздушного.

«Здесь хочу сразу же предупредить жителей Крыма – приоритетными целями будут военные объекты и гражданские на полуострове. Эта работа будет нарастать, сейчас уже есть информация, что поступили в довольно внушительном количестве ракеты дальностью 150 км воздушного базирования. Есть и на наземные ATACMS, которые могут наносить практически по всему полуострову удары. Так что не пренебрегайте звуками «воздушной тревоги». Противник всегда пытается нанести ущерб по живой силе и, зачастую, это оказываются мирные граждане», – заключил Марочко.