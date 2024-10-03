«Запорожье-Днепропетровск-Россия», – всё чаще звучит в нерадостных украинских прогнозах

Российская армия получает возможность продвигаться по прямым дорогам Запорожье и Днепропетровск, обеспечив себе удобную логистику после занятися Угледара.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы спрашиваете, а что будет дальше? А дальше, с учетом мощного количества штурмовых групп на определенных участках, где они пытаются прогрызать… Задание, которое получили россияне по выходу на границы Донецкой области, – а мы посмотрим, что за Покровском непосредственно дорога на Павлоград, а дальше – на Днепр, и на следующем участке – непосредственно дорога на Запорожье.

Эти два направления: Запорожье и Павлоград, где россияне пытаются продвинуться, прогрызться и создать для себя условия для дальнейшего наступления.

Плюс, следующей они будут прогрызать Константиновку и додавливать Часов Яр. Я уже не говорю об их желании отгрызть Купянск.

Когда Купянск, Лиман, Часов Яр, Константиновака, Покровск – они выстроят линию, позади их окопов будет мощная автомобильная, железнодорожная рокада, которая позволит им быстро перебрасывать в нужных направлениях ресурсы – и человеческие, и технические, что потом позволит достаточно активно наращивать усилия на нужных им участках», – опасается Кривонос.