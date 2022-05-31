Запорожский митрополит выступил против «желто-голубой» автокефалии

Запорожский и Мелитопольский митрополит Лука выступил против разрыва УПЦ с Московским Патриархатом, а также отверг возможность слияния с раскольниками из ПЦУ.

Об этом говорится в его обращении.

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«Вопрос слияния с другой религиозной структурой, по моему мнению, в любом случае будет восприниматься как слабость, а в этих структурах нас будут всё равно воспринимать как «чужих и неполноценных, пятой колонной», ведь уже сейчас вы можете увидеть, что у них происходит – под общим названием они не сослужат друг другу.

Если же говорить непосредственно о результатах обретения УПЦ автокефалии, то они не сулят для нашей Церкви ничего хорошего.

Во-первых, ее не признает Константинополь. Последнему УПЦ в качестве независимой структуры не нужна. Фанар видит нашу Церковь либо частью «ПЦУ», либо частью непосредственно Константинопольского патриархата.

Во-вторых, УПЦ, как самостоятельно существующая единица, не вписывается в планы католиков. А они просты — добиться ликвидации нашей Церкви, влить ее «осколки» в «ПЦУ», а затем уже поглотить организацию Думенко, сделав ее униатской структурой, о чем граждане Думенко и Шевчук неоднократно заявляли.

В-третьих, Православию, как бы его представители не старались, попросту нет места в системе координат господствующей в мире идеологии, направленноё на Его уничтожение. Мироправители Православной Церкви в Украине никогда не дадут спокойно жить. Даже, если она станет трижды автокефальной и «желто-голубой». Ее все равно будут считать пятой колонной и заявлять, что ее автокефалия — «это уловка Кремля и ФСБ по сохранению своих агентов в Украине».

Поэтому, по нашему мнению, обретение автокефалии в любом виде – это всего лишь получение небольшой передышки перед началом еще большего наступления на Церковь. Давление будет нацелено на то, чтобы привести ее в новую унию. После принятия автокефалии всё равно последует насильственное слияние с «сцу», топ-менеджеры которой, не стесняясь, говорят о создании дорожной карты по объединению с униатами. Стратегически это приведёт к окатоличеванию нашей страны с дальнейшим созданием синкретической религии, чего добиваются апологеты экуменизма во главе с Западным и Восточным папами. Они являются орудиями в руках диавольских, которые исполняют поставленную перед ними цель – уничтожение Православия. Экспериментальной площадкой выбрана наша Церковь.

Не хочу быть пророком, но нас ждет тотальное уничтожение, если мы потеряем единство внутри Церкви. Закон диавольский «разделяй и властвуй» никто не отменял. Поэтому вспоминая историю Церкви, мы должны сохранять единство, претерпеть давление, не прогнуться, а с Божьей помощью выстоять. Либо создав внутреннее разделение, покрыть себя позором, который навсегда войдет в историю Церкви, от который мы ушли по собственному умозаключении. При этом навсегда раствориться в религиозном компосте, в который активно нас загоняют», – заявил митрополит.