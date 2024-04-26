Запорожский политик рассказал, как Украина докатилась до жизни такой

Любовь Смирнова.  
26.04.2024 19:57
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 313
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Цензура, Экономика коллапса


Украинские элиты никогда не ставили цель улучшить жизнь на Украине. Для них Украина – это кормовая база, подлежащая максимальному использованию для жизни на Западе.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские элиты никогда не ставили цель улучшить жизнь на Украине. Для них Украина –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Их взяли на то, на что и большинство постсоветских элит, – что они будут жить на Западе. Если ты еврей, значит, тебе найдут место в Израиле, если ты этнический украинец, тебе найдётся место в Канаде или в Польше, или в Чехии. Сильно мелко мещанская история: «вы будете жить как люди, и дети ваши будут жить как люди». Не было никогда у украинских элитариев желания сделать хорошую жизнь на Украине. Такие же претензии мы можем предъявить российским, но, тем не менее, единственная мечта – это был домик где-то в Европе, и дети, учащиеся в Лондоне или ещё где-нибудь. Я не видел, чтобы детей особо стремились учить в Киеве, покупали недвижимость. Их мечты все были там, на Западе.

Как сказано в Евангелие, где богатство ваше, там сердце будет ваше. И не важно, ты этнический татарин Ахметов или еврей Коломойский, Фельдман, или ещё кто-нибудь – это было абсолютно не важно. Территория Украины этими всеми людьми всегда воспринималась как кормовая база, подлежащая максимальному высасыванию, чтобы устроить свою жизнь. Это такая черта», – отметил он.

По словам эксперта, русскому человеку нужна большая мечта – освоение Космоса, Мирового океана, борьба за мир во всём мире. Тогда как украинца волнует «свой домик, и чтобы жить, как люди».  

«Поэтому эти позднесоветские люди, которые уже утратили советский размах, они шли к этому всеми силами, всеми путями. Не гнушаясь ни уголовными преступлениями, ни обстрелом друг друга, ничем. В том числе и постоянным обманом собственного народа. А националистическая теория хорошо им для этого подошла. Вот эти самые советские люди с советским образованием решили цинично и прагматично дурить этим свой народ, рассказывать, что он самый великий народ, и они забудут классовые теории и все остальное из советского воспитания. И под этой ширмочкой очень удобно всё разворовывать.

А потом те люди, которые, собственно, нацисты по сути, не успевшие к празднику раздела и дерибана всего советского, на националистической почве с рунами, зигами, Шухевичем и Бандерой, подмяли под себя этих элитариев 90-х. Те считали, что они будут «наци» на поводке держать, но стали от них зависимы и сами были вынуждены учить, будучи этническими евреями, русскими, татарами – украинскую мову, зиговать и т.д. И максимально дистанцироваться от всего русского. И мы пришли к тому, к чему пришли: хвост начал вилять собакой, а уши – ослом», – подчеркнул Толмачёв.

За 30 лет простые люди, которые не имеют отношения к элитам и не причисляют себя к националистам, были вынуждены приспосабливаться, выживать в этих условиях.

«Кто-то уехал к нам, кто-то уехал, куда смог, в том числе из среднего класса. Но бедные люди никуда не уедут, им не на что и некуда ехать. Бедные и пожилые. Потому что можно, будучи молодым человеком, просто на всё плюнуть и куда-то поехать, устраиваться в Лондоне, в Таиланде, на Бали. Всё, что там осталось, это примерно двадцать миллионов. У которых полностью экономика на искусственных аппаратах, зависит от прямых денежных вливаний Запада. И это конформистское большинство, причём даже, зачастую, неискренне конформистское: надо делать вид, что мы тоже такие все из себя украинцы и ненавидим русских, иначе нас просто уничтожат», – заключил Толмачёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть