Запорожский политик рассказал, как Украина докатилась до жизни такой

Украинские элиты никогда не ставили цель улучшить жизнь на Украине. Для них Украина – это кормовая база, подлежащая максимальному использованию для жизни на Западе.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их взяли на то, на что и большинство постсоветских элит, – что они будут жить на Западе. Если ты еврей, значит, тебе найдут место в Израиле, если ты этнический украинец, тебе найдётся место в Канаде или в Польше, или в Чехии. Сильно мелко мещанская история: «вы будете жить как люди, и дети ваши будут жить как люди». Не было никогда у украинских элитариев желания сделать хорошую жизнь на Украине. Такие же претензии мы можем предъявить российским, но, тем не менее, единственная мечта – это был домик где-то в Европе, и дети, учащиеся в Лондоне или ещё где-нибудь. Я не видел, чтобы детей особо стремились учить в Киеве, покупали недвижимость. Их мечты все были там, на Западе. Как сказано в Евангелие, где богатство ваше, там сердце будет ваше. И не важно, ты этнический татарин Ахметов или еврей Коломойский, Фельдман, или ещё кто-нибудь – это было абсолютно не важно. Территория Украины этими всеми людьми всегда воспринималась как кормовая база, подлежащая максимальному высасыванию, чтобы устроить свою жизнь. Это такая черта», – отметил он.

По словам эксперта, русскому человеку нужна большая мечта – освоение Космоса, Мирового океана, борьба за мир во всём мире. Тогда как украинца волнует «свой домик, и чтобы жить, как люди».

«Поэтому эти позднесоветские люди, которые уже утратили советский размах, они шли к этому всеми силами, всеми путями. Не гнушаясь ни уголовными преступлениями, ни обстрелом друг друга, ничем. В том числе и постоянным обманом собственного народа. А националистическая теория хорошо им для этого подошла. Вот эти самые советские люди с советским образованием решили цинично и прагматично дурить этим свой народ, рассказывать, что он самый великий народ, и они забудут классовые теории и все остальное из советского воспитания. И под этой ширмочкой очень удобно всё разворовывать. А потом те люди, которые, собственно, нацисты по сути, не успевшие к празднику раздела и дерибана всего советского, на националистической почве с рунами, зигами, Шухевичем и Бандерой, подмяли под себя этих элитариев 90-х. Те считали, что они будут «наци» на поводке держать, но стали от них зависимы и сами были вынуждены учить, будучи этническими евреями, русскими, татарами – украинскую мову, зиговать и т.д. И максимально дистанцироваться от всего русского. И мы пришли к тому, к чему пришли: хвост начал вилять собакой, а уши – ослом», – подчеркнул Толмачёв.

За 30 лет простые люди, которые не имеют отношения к элитам и не причисляют себя к националистам, были вынуждены приспосабливаться, выживать в этих условиях.

«Кто-то уехал к нам, кто-то уехал, куда смог, в том числе из среднего класса. Но бедные люди никуда не уедут, им не на что и некуда ехать. Бедные и пожилые. Потому что можно, будучи молодым человеком, просто на всё плюнуть и куда-то поехать, устраиваться в Лондоне, в Таиланде, на Бали. Всё, что там осталось, это примерно двадцать миллионов. У которых полностью экономика на искусственных аппаратах, зависит от прямых денежных вливаний Запада. И это конформистское большинство, причём даже, зачастую, неискренне конформистское: надо делать вид, что мы тоже такие все из себя украинцы и ненавидим русских, иначе нас просто уничтожат», – заключил Толмачёв.