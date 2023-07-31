Запорожский преподаватель информатики оказался российским подпольщиком

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В Запорожье задержан преподаватель, который информировал российские спецслужбы о местах дислокации ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора российских спецслужб в прифронтовых районах Запорожья. Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года. По указанию агрессора его приспешник скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона», – говорится в сообщении.

Для сбора разведданных фигурант мужчина обустроил наблюдательный пункт на своей, «расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта».

«Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники. Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер», – сообщает украинская спецслужба.

Эта информация требовалась «для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400».