Запорожский преподаватель информатики оказался российским подпольщиком

Игорь Шкапа.  
31.07.2023 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, СБУ, Украина


В Запорожье задержан преподаватель, который информировал российские спецслужбы о местах дислокации ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Запорожье задержан преподаватель, который информировал российские спецслужбы о местах дислокации ВСУ. Об этом,...

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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора российских спецслужб в прифронтовых районах Запорожья. Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года.

По указанию агрессора его приспешник скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона», – говорится в сообщении.

Для сбора разведданных фигурант мужчина обустроил наблюдательный пункт на своей, «расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта».

«Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер», – сообщает украинская спецслужба.

 

Эта информация требовалась «для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400».

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