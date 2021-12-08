«Запугать, польстить, обмануть» – политолог о тактике Байдена на переговорах с Путиным

«Сначала запугать, потом польстить, потом обмануть», – так российский политолог Сергей Марков обрисовал психологическую тактику Джо Байдена на состоявшихся переговорах с Владимиром Путиным.

«Ты один приходи. Мы тоже одни придём», – комментаторы высмеивают американское понимание переговоров «один на один»

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«Эта тактика базируется на их понимании мотивации Путина. Они уверены, что команда Путина все коррупционеры, олигархи. И им очень важно иметь возможность пользоваться имеющимися у них миллионами и миллиардами долларов и евро. Поэтому сначала – максимально запугать Путина и его команду. Грозят отключить SWIFT, а это банковские транзакции. И грозят заблокировать движение долларов и евро через российские банки вообще. Хотят, чтобы олигархи и министры звонили Путину и говорили, – умоляем, только не допустите отключения SWIFT», – объяснил Марков.

По его словам, западные элиты «уверены, что Путин и его команда очень страдают из-за того, что их презирают и не пускают в приличное общество, например в Большую Семерку»

«Об этом пишут все западные сми и говорят почти все западные аналитики, – что Путин устроил всю эту напряженность на украинской границе, чтобы таким образом уговорить Байдена провести с ним переговоры. Поэтому переговоры Байден начал с выражения уважения Путину. Сказал, что очень рад его видеть. Сказал, что был бы рад видеть Путина лично. Сказал, что он хочет встретиться с Путиным лично позже на Большой Двадцатке. Если Путин будет себя хорошо вести», – обращает внимание политолог.

Марков считает, что американцы неизбежно «будут обманывать».

«Они уверены, что обманывать агрессивных лидеров отсталой России – это их право как лидеров цивилизации и норма уже. И даже это уже привычно. Обманули, когда обещали не двигать НАТО на восток. Ну святое же дело – обмануть Путина еще раз. Тем более, что властители России психологически внутренне так сильно хотят хороших отношений с Америкой и Европой, что все время готовы поверить им на слово. Лишь бы слово было приятным. Поэтому Байден сейчас сладким голосом говорит Путину много приятных слов. Но и подчеркивает готовность наказать Россию очень жестко, если она будет вести себя не правильно», – объясняет политолог.