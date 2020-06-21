21.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Донбасс
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Защитники ДНР ответным огнём уничтожили украинский БМП


Украинские подразделения открыли огонь из БМП и миномётов по гражданским объектам в окрестностях Донецка. Адекватными ответными действиями подразделений защитников Донбасса огневая активность противника была подавлена.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каратели, не имея успеха на передовой, перешли к тактике ведения огня по гражданским объектам и мирным гражданам.

Сегодня, с 5:00 боевики 79 одшбр по приказу преступника Луценко, открыли огонь со стороны населённого пункта Марьинка в направлении Александровки и поселка шахты «Трудовская» с применением 120-мм миномётов и вооружения БМП.

В 4.45 украинские боевики 503 батальона 35 бригады по приказу военного преступника Паласа открыли огонь по районам посёлков шахт «6/7» и имени «Гагарина» с применением артиллерии калибром 122-мм, 120 и 82-мм минометов, выпустив при этом более 50 снарядов и мин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ответным огнем ДНР «уничтожена БМП противника, двое украинских боевиков ранены».

«В результате агрессии и нарушения норм гуманитарного права, при обстреле поселка шахты «Трудовская» получила ранение женщина 1952 г.р. Пострадавшая доставлена в центральную больницу г. Донецка, где ей оказывается медицинская помощь», – добавили в пресс-службе.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирных жителей и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

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