«Заслуживают смерти»: Шкиряк угрожает сотрудничающим с русскими

27.07.2022  15:37 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 702
 
Дзен, Политические убийства, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Россияне не имеют права называться ни народом, ни нацией – из более чем 140 миллионов населения нет ни одного «хорошего русского».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший советник главы МВД Украины, националист Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россияне не имеют права называться ни народом, ни нацией – из более чем 140...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Шкиряк также пригрозил физической ликвидацией тем, кто сегодня встал на сторону России.

«Меня очень коробит, когда даже в эфирах время от времени кто-то говорит: «Российский народ, российская нация». Я лично считаю, что они не заслуживают называться ни народом, ни нацией. Это просто население определенной части Земли, которое проживает на территории современной РФии и является абсолютно неадекватными, кровожадными и абсолютно циничными существами.

Причём акцентирую, все 140 миллионов. Нет хороших русских, это мое личное, глубокое убеждение.

Что касается коллаборантов – неоднократно говорил, что каждый из коллаборантов, особенно из тех, кто сегодня прислуживает российско-фашистским оккупантам, особенно, кто принимает участие в так называемых органах власти, созданиях оккупационными войсками, и те, кто посягает на территориальную целостность, заслуживают смерти.

Рано или поздно эта кара их достанет. Тюрьма для них будет лучшим выходом из этой ситуации», – заявил Шкиряк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть