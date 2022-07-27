«Заслуживают смерти»: Шкиряк угрожает сотрудничающим с русскими

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россияне не имеют права называться ни народом, ни нацией – из более чем 140 миллионов населения нет ни одного «хорошего русского».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший советник главы МВД Украины, националист Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Шкиряк также пригрозил физической ликвидацией тем, кто сегодня встал на сторону России.

«Меня очень коробит, когда даже в эфирах время от времени кто-то говорит: «Российский народ, российская нация». Я лично считаю, что они не заслуживают называться ни народом, ни нацией. Это просто население определенной части Земли, которое проживает на территории современной РФии и является абсолютно неадекватными, кровожадными и абсолютно циничными существами. Причём акцентирую, все 140 миллионов. Нет хороших русских, это мое личное, глубокое убеждение. Что касается коллаборантов – неоднократно говорил, что каждый из коллаборантов, особенно из тех, кто сегодня прислуживает российско-фашистским оккупантам, особенно, кто принимает участие в так называемых органах власти, созданиях оккупационными войсками, и те, кто посягает на территориальную целостность, заслуживают смерти. Рано или поздно эта кара их достанет. Тюрьма для них будет лучшим выходом из этой ситуации», – заявил Шкиряк.