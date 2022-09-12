«Зато Путин будет меньше зарабатывать» – Салливан призвал ЕС готовиться к «тревожной зиме»

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Европе, безусловно, придётся тяжело в связи с отказом от поставок из России, но лишения эти несут благородную цель – «уменьшение поступлений в российскую сокровищницу» и, одновременно, рост доходов американского гегемона.

Об этом в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия», который прошёл в Киеве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос ведущего о «потолке цен» и его уместности, Салливан ответил, что это, по расчётам американцев, должно существенно ударить по России, а также вытеснить ее с европейского рынка, а на ее место придут США.

«У нас разные взгляды на ограничения цен. Мы, G7 и США, верим, что это может дать последствия того, что Путин будет меньше зарабатывать. И мы можем понимать, что некоторые страны могут иметь свои дела Москвой и те, кто не признают ограничений. Когда они начнут обговаривать свои контракты, они почувствуют это влияние. Последние 6 месяцем мы видим, что есть большая скидка, продажа даже себе в убыток российской нефти. То есть, с нашей точки зрения, всё, что связанно с установкой «потолка цен», будет иметь своё влияние на уменьшение поступлений в российскую сокровищницу. Второе, мы фактически поддерживаем дополнительные поставки на рынок. Дополнительные предложения. Россия доказала, что им нельзя доверять. На них нельзя положиться в поставках газа. Они десятилетиями пытались показать себя как надёжного поставщика. Но теперь Европа на самом деле надумала решительно положить конец своей зависимости от российского природного газа и в перспективе отказаться целиком от этих поставок. Это стратегически меняет облик Европы и это ставит Россию в положения больших проблем. Это не означает, что это безболезненно пройдёт. Будет зима нашей тревоги. Но с нашей стороны, мы будем посылать сжиженный газ в Европу в больших объемах. А также мы можем поставлять 15 миллиардов кубометров сжиженного газа от марта до сентября поставлять. Мы взяли обязательство и выполним его перед ЕС», – обещал Салливан.