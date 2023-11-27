Заукраинцы в меньшинстве: В Берлине массовый протест против поддержки киевского оружия
В столице Германии прошла масштабная демонстрация, участники которой требовали положить конец вооружению Украины.
Соответствующий ролик опубликован в видеоблоге BERLIN-VISUAL.com, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
Акции проходила под лозунгом «Нет войнам – остановите безумие вооружений. Формируйте будущее мирно и справедливо».
Манифестация началась у Бранденбургских ворот, прошла по правительственному кварталу и завершилась в месте старта митингом.
Организаторы говорят, что в акции приняли участие около 20 тысяч человек.
Выступающие обратили внимание, что сейчас миру угрожает 21 война и 216 вооруженных военных конфликтов. При этом в основном речь шла о конфликтах на Украине и в Палестине.
Митингующие настаивали на том, что необходимо прекратить вооружать Украину и начать мирный диалог.
В описании к ролику автор канала, симпатизирующий киевскому режиму, возмущается, что манифестанты винят в войне Украину и жестко критикуют Израиль.
«Такая вот однобокая борьба за мир. Нужно сказать, что контрдемонстранты с украинскими флагами, плакатами против Путина и антисемитизма, хоть и немногочисленные, но всё же были», – с горечью резюмирует заукраинский автор.
Критикует акцию в своем репортаже и русская редакция немецкой радиовещательной компании Deutsche Welle.
Так, DW объявила выступающих «путинфершейнерами» (понимающими Путина).
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.