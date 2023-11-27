Заукраинцы в меньшинстве: В Берлине массовый протест против поддержки киевского оружия

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В столице Германии прошла масштабная демонстрация, участники которой требовали положить конец вооружению Украины.

Соответствующий ролик опубликован в видеоблоге BERLIN-VISUAL.com, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акции проходила под лозунгом «Нет войнам – остановите безумие вооружений. Формируйте будущее мирно и справедливо».

Манифестация началась у Бранденбургских ворот, прошла по правительственному кварталу и завершилась в месте старта митингом.

Организаторы говорят, что в акции приняли участие около 20 тысяч человек.

Выступающие обратили внимание, что сейчас миру угрожает 21 война и 216 вооруженных военных конфликтов. При этом в основном речь шла о конфликтах на Украине и в Палестине.

Митингующие настаивали на том, что необходимо прекратить вооружать Украину и начать мирный диалог.

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В описании к ролику автор канала, симпатизирующий киевскому режиму, возмущается, что манифестанты винят в войне Украину и жестко критикуют Израиль.

«Такая вот однобокая борьба за мир. Нужно сказать, что контрдемонстранты с украинскими флагами, плакатами против Путина и антисемитизма, хоть и немногочисленные, но всё же были», – с горечью резюмирует заукраинский автор.

Критикует акцию в своем репортаже и русская редакция немецкой радиовещательной компании Deutsche Welle.

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Так, DW объявила выступающих «путинфершейнерами» (понимающими Путина).