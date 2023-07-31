Зе-банда устраивает массовые жертвоприношения украинцев – Соскин

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Сохранившие совесть украинские политики должны прекратить убийства сотен тысяч человек, которые устроил президент Зеленский и его команда.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже просто невозможно видеть каждый день, как гибнут простые украинцы, ни в чём не виновные, ради амбиций Зеленского, Шмыгаля, Резникова, «Слуг народа». Они ж не гибнут, у них всё хорошо. Ни один их депутат не погиб, ни семьи их не погибли. У них ничего не разрушено, они только напитываются кровью убиенных украинцев, и напитываются», – сказал Соскин.

«Надо это прекращать. Если есть нормальные депутаты, вы должны против этого выступать. Или вам нравятся жертвоприношения украинцев?», – призвал он.