Зе-банда устраивает массовые жертвоприношения украинцев – Соскин
Сохранившие совесть украинские политики должны прекратить убийства сотен тысяч человек, которые устроил президент Зеленский и его команда.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Уже просто невозможно видеть каждый день, как гибнут простые украинцы, ни в чём не виновные, ради амбиций Зеленского, Шмыгаля, Резникова, «Слуг народа».
Они ж не гибнут, у них всё хорошо. Ни один их депутат не погиб, ни семьи их не погибли. У них ничего не разрушено, они только напитываются кровью убиенных украинцев, и напитываются», – сказал Соскин.
«Надо это прекращать. Если есть нормальные депутаты, вы должны против этого выступать. Или вам нравятся жертвоприношения украинцев?», – призвал он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.