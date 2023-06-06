Зе-команда добивает Украину надёжнее всех врагов – киевский экономист

Вадим Москаленко .  
06.06.2023 18:25
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Киевское руководство планирует обложить налогами «народную экономику» и начать взимать поборы с денежных переводов с карты на карту.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство планирует обложить налогами «народную экономику» и начать взимать поборы с денежных переводов...

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«В условиях войны народная экономика вообще не должна облагаться налогами. На месте наших депутатов я бы уже давно принял закон, по которому переброски денег с карточки на карточку вообще не попадает в фискальное поле зрения и не имеет никакого отношения к налогооблагаемому доходу.

Потому что не только волонтёры, но – очень много денег украинцы перебрасывали друг другу в рамках какой-то взаимной помощи. И массовая переброска денег с карточки на карточку продолжается и сейчас, она является одним из факторов народной экономики в условиях войны», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что украинское руководство, несмотря на продолжающуюся войну, планирует обложить налогами этот сектор экономики.

«Залазить в эту народную экономику и пытаться что-то там с помощью фискальных инструментов перераспределить – это крайне неправильная идея. Кроме огромного количества негатива, эти инициативы ни к чему не приведут.

Люди, которые советуют таким заниматься – с такими друзьями не нужны и враги. Потому что никто ничего не будет платить в условиях войны, придётся применять какие-то репрессивные механизмы, которые приведут к ещё большему негативу.

Можно стричь овцу, которая заросла шерстью, и получать от этого достаточно большой эффект. А можно стричь свинью, и кроме визга ты не получишь ничего. Нечего микропредпринимателей и население сравнивать со свиньёй, просто образный пример», – подытожил экономист.

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