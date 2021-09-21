Зе-офис: Получившие паспорта РФ жители Донбасса больше не украинцы

21.09.2021 10:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине якобы нет никакого внутреннего конфликта или гражданской войны, потому что ЛДНР управляют граждане РФ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Участие в выборах, списки партий российских пополнили лидеры так называемых ЛДНР. Скажите, как это отразится на дальнейшем переговорном процессе? Что это возможно нам даёт или ничего не даёт?» – спросила ведущая.

«То, что сделала РФ, в том числе с выдвижением Пушилина и как его там друга, которые пошли, проголосовали на выборах РФ и часть депутатов, или два, или сколько, и они выдвигались «Единой Россией» были в списках – это показывает, что нет никакого внутреннего конфликта», – утверждает советник.

«Это граждане РФ, которые возглавляют марионеточные администрации, которые воюют с Украиной, за которыми стоит Россия и эффективно контролирует. Они голосуют на выборах, они избираются, они баллотируются», – сказал Арестович.