Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
21.09.2021 10:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Зе-офис: Получившие паспорта РФ жители Донбасса больше не украинцы

Новости УкраиныНа Украине якобы нет никакого внутреннего конфликта или гражданской войны, потому что ЛДНР управляют...

На Украине якобы нет никакого внутреннего конфликта или гражданской войны, потому что ЛДНР управляют граждане РФ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Участие в выборах, списки партий российских пополнили лидеры так называемых ЛДНР. Скажите, как это отразится на дальнейшем переговорном процессе? Что это возможно нам даёт или ничего не даёт?» – спросила ведущая.

«То, что сделала РФ, в том числе с выдвижением Пушилина и как его там друга, которые пошли, проголосовали на выборах РФ и часть депутатов, или два, или сколько, и они выдвигались «Единой Россией» были в списках – это показывает, что нет никакого внутреннего конфликта», – утверждает советник.

«Это граждане РФ, которые возглавляют марионеточные администрации, которые воюют с Украиной, за которыми стоит Россия и эффективно контролирует. Они голосуют на выборах, они избираются, они баллотируются», – сказал Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть