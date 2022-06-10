Зе-спикеры признают огромные потери, американские генералы хвалят русскую армию. В чем подвох?

Новости Украины

В последние недели практически все ведущие представители киевского режима – от самого Зеленского до Данилова, Арестовича, Кулебы и Резникова – синхронно заговорили как внутри Украины, так и на разных международных площадках, об аховом положении на фронтах.

За это время мы услышали о том, как тяжело и трудно приходится удерживать Донбасс, о том, какие огромные потери – до 600 человек в день убитыми и ранеными, об отсутствии одних обещанных Западом тяжелых вооружений и критической нехватке и запаздывании – в поставках других.

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«Мы подчеркиваем – Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро. Мы доказали, что у нас нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других… Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет», – сетует, в частности, министр обороны киевского режима Резников.

Жалуются киевские заправилы на нехватку боеприпасов и потерю преимущества в артиллерии, в результате чего русские «выдавливают нас огнем», на отсутствие нормальной авиации, и даже начинают понемногу шантажировать Вашингтон и Лондон пока еще осторожными, но уже вполне различимыми разговорами о неготовности к серьезному контрнаступлению уже этим летом, горизонт которого сместился уже с лета нынешнего – на следующий год.

А ведь именно под это наступление, в расчете на его успешность, им, собственно, открыли и ленд-лиз и дали отмашку на поставку дальнобойных РСЗО. Чтобы к тому моменту, когда Запад начнет подталкивать Киев к заключению мира, его условия были «как можно более невыгодными для России».

Послушаем откровения Арахамии:

«Пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров. Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме… И тогда, я думаю, мы можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров».

Именно ради этого они хором ноют про то, как тяжко сейчас ВСУ. Ради этой же цели отправленные в Европу украинцы уже которую неделю подряд учатся стрелять из новейшей немецкой артиллерии и управлять западными танками. Потому что это – вторая сторона медали и вторая часть поставленной Западом перед киевскими прокси задачи.

Старая армия гибнет, перемалываясь в котлах на Донбассе, получая приказы упорно сопротивляться до последнего там, где по уму лучше бы отступить, сохранив живую силу. Но каждый выигранный ими за этот счет день, неделя и месяц используются для того, чтобы набрать, обучить и провести боевое слаживание новой армии – вооруженной уже не советским старьем, а серьезной натовской техникой.

Они этого тоже, в общем, не скрывают. Да и какой секрет, если это открытым текстом говорят и спикеры режима и болтливые политологи, задача которых удерживать нужную пропагандистскую рамку.

Послушаем Вадима Карасева:

«Задача Зеленского, очевидно, в чем состоит? Чтобы сейчас удерживать оборону. Да, достаточно сложная задача, но посильная. Для того, чтобы на Западной Украине, в Польше, в Латвии сейчас тоже создавать новую армию, готовить там новых артиллеристов, которые будут работать на орудиях нового стандарта, НАТОвского стандарта. Или на НАТОвских стандартах ракетная артиллерия, ракеты залпового огня, новая комплектация. И тогда можно даже подумать о контрнаступлении».

Так что нужно понимать, что нынешние украинские панические реляции хоть и приятны российскому уху, звуча для него как бальзам, однако еще не являются свидетельством близости российской победы. Скорее – обозначают открывшееся перед Россией окно благоприятных возможностей, которое можно с равным успехом как проспать, почивая на лаврах, так и использовать с умом – именно для продвижения к настоящей победе.

Наметившиеся у противника серьезные проблемы – не повод для самоуспокоения или шапкозакидательства. Резниковы, Арестовичи и Андрусивы говорят о потерях ВСУ и ужасах, ожидающих Украину за углом, – совсем не нам. Аудитория их посланий совсем иная. Она – на Западе. И смысл этого послания – подстегнуть Запад, уже изрядно вложившийся в украинскую прокси-войну, к интенсификации поставок и расширению их номенклатуры.

Именно с этой целью Зеленский делает для FT вроде бы невыгодные ему с пропагандистской точки зрения заявления о многократном российском преимуществе в мощи и нехватке сил для эффективной борьбы. Эмоциональная подкладка разгоняемой украинцами на Западе «зрады» вполне очевидна – воздействовать на общественное мнение, уже начавшее отчасти терять интерес к украинской теме и заставить западные элиты стать еще щедрее – из страха потерять уже вложенные инвестиции.

С этой же целью Арестович запускает уже для внутренней аудитории флешмоб под названием «Где наше оружие?». Стратегия эта похожа на мотивацию уволенной горе-омбудсменши Денисовой. С той лишь разницей, что та врала, «чтобы на Западе принимали нужные для Украины решения», а Арестовичи с Андрусивыми и Резниковы – говорят правду.

Не должны сбивать с толку и участившиеся в западных СМИ вроде бы комплиментарные публикации в отношении российской СВО. CNN сообщает, что западные союзники-де притомились воевать с Россией и обговаривают варианты компромисса с Москвой. Spiegel пишет, что российская армия может одержать победу и занять всю территорию Донбасса в самое ближайшее время, а Германия фактически прекратила поставки вооружений Украине. Washington Post убеждает, что «корейский вариант» фактического замирения и раздела страны без финализации в мирных соглашениях может быть для США приемлемым выходом из ситуации на Украине.

«Прошло три месяца с тех пор, как Запад начал свою экономическую войну против России, и все идет не по плану. Наоборот, все действительно идет очень плохо для Запада. Многие западные эксперты уже планируют на сентябрь подписание мирного договора», – пишет британская The Guardian.

На днях только ленивый в российской политической блогосфере не перепостил и не прокомментировал опубликованную в немецком издании Linke Zeitung.оценку украинских военных потерь от бывшего замглавы Европейского командования США, генерал-лейтенанта Стивена Твитти.

Он же, дает вот такую оценку ситуации в интервью еще одному западному изданию – Military Watch:

«Украинцы обречены в этой битве, единственный способ остановить развал Украины – это как можно скорее принять условия России».

Как по мне, все это – совсем не повод для какого-то оптимизма и тем более не увиденные некоторыми политологами симптомы перелома, якобы назревающего на Западе по отношению к Украине. На месте России я бы воспринимал любое примирительное заявление ЕС или США как признак готовящейся ими подлянки, а разговоры о надеждах на мир без победы – как путь к катастрофе.

Если нас хвалят западные генералы и аналитики, значит это неспроста. Ведь мы исходим из того, что коллективный Запад наш враг. А значит, пропуская в своих, жестко следующих за повесткой СМИ такого рода тексты, они явно чего-то добиваются. Чего же?

Логика подсказывает, что исходя из общей ситуации на фронтах, Западу нужно, чтобы Россия взяла передышку и остановилась именно в ближайшие несколько месяцев – когда останавливаться нельзя, а задержки с западными поставками и назревающий снарядный голод, помноженные на высокие потери, дают России шанс продвинуться куда дальше Донбасса.

Тем более, что в Москве есть те, кто вполне серьезно считает, что взятием Донбасса и сухопутного коридора в Крым можно «закрыть» украинский вопрос, отказавшись от планов дальнейшего наступления. Именно такого рода сделку сейчас готовы предложить Киеву, если он изволит явиться на переговоры. Слава богу, Зеленский отказывается. А значит, есть шанс, что никакой сделки с этим режимом не будет.

В этой связи стоит еще раз напомнить о первоначально задекларированных целях СВО. Как и о том, что без их достижения ни о каком закрытии украинского вопроса говорить не придется. И неважно, сколько областей отойдет России при таком сценарии – четыре, пять или даже восемь.

Так что к похвалам от американских генералов и намекам на мирную сделку от западных политиков стоит относиться так же, как к недавним панегирикам руководству ЦБ РФ из уст посла США в России Джона Салливана. Если враг тебя хвалит, значит, ты в чем-то и где-то недорабатываешь.

Послушаем одного из руководителей МИД ДНР в 2014 году, экс-депутата Госдумы РФ Дарью Митину:

«Ни в коем случае нельзя соглашаться на такой вариант. Это будет даже не пиррова победа, как деликатно выразился один из руководителей спецоперации, а в чистом виде поражение России. Напоминаю, о победе или поражении судят по тому, насколько результат соответствует изначально заявленным целям. Главными целями были обозначены демилитаризация и денацификация Украины, которые возможны ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через демонтаж, уничтожение нынешнего киевского режима. А если киевский режим просто организованно переедет во Львов и станет львовским режимом (ровенским, луцким, ивано-франковским), и сохранит за собой любую территорию (пусть даже одну вшивенькую область), то весь смысл в операции принуждения к миру теряется. Это будет точно такой же гнойный, накаченный иностранным оружием фашистско-милитаристский нарыв на теле Европы, только меньше размером. С сохранением всех текущих вызовов и угроз. Никаких разделов. Только демонтаж государства, по образцу 1945 года».