Зе-власть отпустила цены до небес, чтобы отбить у украинцев желание покупать бензин
Украинские власти отказались от государственного регулирования цен на топливо и взвинтили стоимость бензина так, чтобы украинцы несколько раз подумали, прежде чем его покупать.
Об этом эфире «Радио НВ» заявил директор украинского ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас мы имеем абсолютно нестандартную ситуацию, когда фактически в условиях дефицита рынок сейчас ищет баланс между спросом и предложением. Основное, что и правительство поняло, что нам необходимо снижать потребление топлива. Во-первых, была попытка его снизить методом ограничений и длинных очередей, но мы видим, что это привело, наоборот, к еще большему ажиотажу и спекуляциям.
Соответственно, сейчас было очень непростое решение от правительства отказаться от государственного регулирования – для того, чтобы цены взлетели, тем самым этот спрос немного пригасили, чтобы люди хотя бы задумались, насколько им это топливо сейчас необходимо», – рассказал Куюн.
Он напомнил, что сейчас цена на газ фактически сравнялась с ценой бензина, и уже никакой экономической выгоды не несет.
«Раньше мотивацией установки оборудования на газ была экономия, потому что раньше сжиженный газ стоил в два раза дешевле, чем бензин, то сейчас он стоит так же, как и бензин. Фактически – он дешевле на 20% чем бензин, но мы понимаем, что установка больше использует газа, соответственно, цена сегодня на энергетическую единицу – что на газу, что на бензине, одинаковая. Тут выигрыш будет только в том, что газ более доступный и более благоприятный ресурс в плане поставок», – отметил предприниматель.
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