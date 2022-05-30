Зе-власть отпустила цены до небес, чтобы отбить у украинцев желание покупать бензин

Украинские власти отказались от государственного регулирования цен на топливо и взвинтили стоимость бензина так, чтобы украинцы несколько раз подумали, прежде чем его покупать.

Об этом эфире «Радио НВ» заявил директор украинского ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы имеем абсолютно нестандартную ситуацию, когда фактически в условиях дефицита рынок сейчас ищет баланс между спросом и предложением. Основное, что и правительство поняло, что нам необходимо снижать потребление топлива. Во-первых, была попытка его снизить методом ограничений и длинных очередей, но мы видим, что это привело, наоборот, к еще большему ажиотажу и спекуляциям.

Соответственно, сейчас было очень непростое решение от правительства отказаться от государственного регулирования – для того, чтобы цены взлетели, тем самым этот спрос немного пригасили, чтобы люди хотя бы задумались, насколько им это топливо сейчас необходимо», – рассказал Куюн.