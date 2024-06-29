Зе-власть собирается переносить столицу на Западную Украину – Макгрегор

Вадим Москаленко.  
29.06.2024 15:51
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Киев, Украина


В скором времени Украина может оказаться перед необходимостью переносить свою столицу в западные регионы. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не знаю, как правительство Украины остаётся в Киеве. Я буду удивлён, если они не уйдут дальше на Запад. У них есть планы уехать жить в дальний западный угол страны», – подчеркнул полковник.

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В скором времени Украина может оказаться перед необходимостью переносить свою столицу в западные регионы....


«Украинцы сейчас собирают всех мужчин, которых могут найти. Они собрали 3-5 тысяч человек из Одессы и окрестностей, некоторые из них – мальчики и старики. Они [киевское руководство] хватаются за соломинку и собираются бросить этих людей под огонь российской артиллерии. Их просто убьют. Но для Киева это не имеет особого значения, для Вашингтона тоже», – резюмировал полковник.

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