Зеленский бездарно упустил свой шанс на трибуне ООН – эксперт

27.09.2019, Киев, Игорь Петров

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что у него нет конкретного плана решения проблем, а есть лишь набор тезисов, который уже озвучивал его предшественник.

Об этом на телеканале PolitWera заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевой тезис выступления Зеленского касается мира. Он звучит так: «завершение войны, возвращение территории и достижение мира – мои задачи».

Но мы помним, что значит – «но не ценой свободы или права на собственный выбор». То есть, фактически это тезис, который мы слышали и раньше от украинских политиков, это демонстрация неготовности уступать (а любой компромисс предусматривает уступки взаимные, то есть, и со стороны и США, и Украины, и России, и сепаратистов на Донбассе – со стороны всех).

Но этот тезис, что «не ценой свободы выбора Украины», что это означает? Не ценой, например, возможности вступления в НАТО или в ЕС, не ценой пересмотра внутренней политики гуманитарной или любой другой внутренней политики. Вот этот тезис прозвучал от Зеленского.

Вообще, выступление было ярким и эмоциональным по-своему, но по смыслам достаточно ограниченным.

Там четыре смысла: Украина страдает от агрессия и оккупации, агрессии России и оккупации Донбасса, это первый тезис.

Второй тезис – о том что нам все должны, потому что мы отказались от самого большого в мире ядерного потенциала и поэтому к нам должны прислушиваться.

И мир, и международные организации, находятся в глубочайшем кризисе, который, если не решить, то ситуация будет катиться к третьей мировой войны.

Этот набор тезисов, паттерн и форма, в которой они звучали, и раньше звучали с трибуны ООН от украинских лидеров.

Никаких новых смыслов не было в этой части. Я ожидал от президента (учитывая что это генеральная ассамблея ООН) презентации кого-то мирного плана Зеленского по Украине.

Если ты критикуешь международную систему международных отношений, то презентации плана Украины по реформированию этой системы. Этого всего не было. И вообще к генеральный ассамблее не готовились серьезно, она была просто поводом для встречи с Трампом», – заключил эксперт.

«Я не думаю что из этой встречи что-то прорастет, что-то позитивное. Мы видим, что каких-то договоренностей, хотя бы экспертного уровня, на самом низком уровне Нормандских переговоров, пока что нет.

Видим, что встреча Нормандской четверки переносится на неопределённое время, Россия не готова встречаться без подписания предварительного какого-то документа, той же условной формула Штайнмайера, поскольку понимает, что любая встреча или Нормандской четверки, или в прямом формате может просто быть политически использована или Украиной, или Европейским Союзом для демонстрации успехов, которых нет», – отметил эксперт.

В Генеральной ассамблее ООН президент Украины не продемонстрировал готовность идти на компромисс.

«В выступлении Зеленского прозвучала неготовность идти на компромисс, но я надеюсь что, просто, текст плохой, написан старыми людьми», – выразил надежду Руслан Бортник.