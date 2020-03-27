Зеленский бросил застрявших за границей украинцев на произвол судьбы

27.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В условиях пандемии смертельно опасного коронавируса тысячи граждан Украины остались запертыми в других странах без возможности вернуться на родину или пережить бедствие там, однако Киев не спешит их эвакуировать.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский блогер и путешественник Юрий Ситник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Президент Зеленский и министр внутренних дел Аваков кинули тысячи наших сограждан за границей на произвол судьбы, если называть вещи своими именами.

Поясню свое мнение, у меня есть документ, который рассылало государство в Северной Америке гражданам Украины, которые не хотят выехать оттуда. Они не то что не хотят, они не могут выехать оттуда. Сегодня было 3 специальных рейса – один из Италии, два из США, вчера был дано разрешение на эвакуацию только двум самолётам, которые уже находились в той стране.

Отменены другие рейсы, такая же ситуация возникла с рейсом, из Польши который был основным приоритетом маршрутом эвакуации украинских граждан, польская сторона на данный момент переоформляет заявку на это самолёт, 4 тысячи граждан из Германии не можем забрать», – рассказал блогер.

Также он отметил лицемерие президента Украины, когда тот устраивал пиар акцию на девочке с собакой, которая застряла в Ухане, но отвернулся от тысяч украинских граждан нуждающихся в помощи.

«Это реалии, это – письмо посла. Зеленский не знает, что у нас люди не могут выехать? А теперь этих людей вы не хотите возвращать? И говорите им делайте что хотите? Вы знаете, что людям сейчас негде жить и не за что питаться, они находятся в таких условиях, что про них никто не заботится, их там кинули. В посольстве три человека на три страны, что это посольство может сделать?

И когда президент который рассказывает, что девочку с песиком хочет эвакуировать и присылает самолёт, сейчас кидает тысячи своих граждан, это ужасно», – резюмировал Ситник.

Напомним несмотря на то, что официально Киев закрыл международное пассажирское сообщение только 17. 03. 2020г., сотни украинцев оказались заперты в Европе и уже несколько дней не могут попасть в свою страну, которая не спешит их эвакуировать.