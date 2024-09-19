Зеленский должен готовиться к потере Крыма и победе России – американский генерал пугает Киев Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к тому, что новая американская администрация может отказаться от поддержки Украины.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, это будет означать, что Украина навсегда потеряет Крым, а Россия получит вознаграждение. Кроме того, это приведет к росту цен для всего коллективного Запада, а Китай получит «плохой сигнал» о слабости США.

«Надеюсь, что при следующей администрации США мы придем к тому, что США признают, что победа над Россией отвечает интересам Америки, потому что это изолирует Иран и удержит Китай. Если это произойдет, мы окажемся в лучшем положении, но президент Зеленский должен понимать, что этого может и не произойти. Поэтому, чтобы занять максимально сильную позицию в отсутствие поддержки США, которая помогла бы Украине победить, это естественно. Я думаю, что многие другие европейские страны понимают, что если США не помогут Украине одержать победу, то они не смогут этого сделать. Они не смогут дать Украине проиграть, потому что тогда миллионы украинских беженцев хлынут в Европу, цены на зерно и энергоносители, которые Украина поставляет в Европу, вырастут, что скажется на ценах для всех нас. И тогда Запад не сможет защитить то, что, по нашему мнению, является важным», – рассуждал он.

«Это тоже плохой сигнал для Китая. Поэтому, я думаю, что в случае, если Украина будет вынуждена пойти на переговоры, в результате она потеряет Крым, а Россия получит вознаграждение», – заключил Ходжес.