Зеленский имитирует борьбу с Путиным

06.05.2019

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский лишь делает вид полезной политической деятельности.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него [Зеленского] есть время проявить политическую волю. До сего момента мы и не могли её увидеть, да перед ним и не ставилась такая задача. После инаугурации, понятно, что есть запрос на проявление политической воли, мы хотим его увидеть», – сказал Джангиров.

По его мнению, Зеленский сделал совсем не то, чего ожидало от него общество.

«А сейчас происходит имитация политической воли. Его перепалка с Путиным – это просто имитация. Многим это нравится, кому-то нет, но пока это просто симуляция. На самом деле, мы хотим увидеть его политическую волю в борьбе не с Путиным, а с нашей внутренней системой. Путин с ним очень долго не будет вести переговоров», – добавил эксперт.