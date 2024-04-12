Зеленский: Мы уже успешно сами штампуем натовские калибры, дайте ПВО

Константин Серпилин.  
12.04.2024 00:44
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина наладила производство натовских 155-мм снарядов, дальнобойных дронов более 1000 км дальности и сотнями ежемесячно выпускает системы РЭБ, похвалился на «саммите Триморья» в Литве Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина наладила производство натовских 155-мм снарядов, дальнобойных дронов более 1000 км дальности и сотнями...

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«У нас не было современного западного оружия, у нас был дефицитный 155-й калибр, и мы никогда его не производили, потому что не были страной НАТО. Мы начали его производить, сейчас не буду говорить о наших мощностях, чтобы Россия не знала детали, тем не менее, мы производим 155-й калибр. У нас не было дальнобойных дронов, сейчас дроны летят более чем за тысячу километров, очень серьёзные дроны. Думаю, много кто это видит.

У нас не было современных систем РЭБ, сегодня Украина их производит уже сотнями, но пока что этого слишком мало, потому что Россия атакует абсолютно всё. Поэтому во всех направлениях нам нужна помощь», – заявил Зеленский.

Он посетовал на то, что Украине катастрофически не хватает систем ПВО.

«Однако, и я сегодня поднимал этот вопрос с партнёрами, где нам сегодня нужна помощь – это в финансировании украинского производства, это то, что реально. Мы ежемесячно удваиваем производство, когда у нас есть финансирование, потому что это частный сектор. Мне кажется, это важно и для партнёров, у нас нет никаких секретов, всеми технологиями мы обязательно поделимся. Они аутентичные, потому что родились во время войны. У нас нет ПВО, но мы начали разрабатывать эти системы. Я считаю, что мы обязательно сможем. Но в это время не хочется терять жизни людей, поэтому хочется, чтобы партнёры нам помогли выиграть это время», – сказал украинский самозванец.

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