Зеленский: Мы уже успешно сами штампуем натовские калибры, дайте ПВО

Украина наладила производство натовских 155-мм снарядов, дальнобойных дронов более 1000 км дальности и сотнями ежемесячно выпускает системы РЭБ, похвалился на «саммите Триморья» в Литве Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не было современного западного оружия, у нас был дефицитный 155-й калибр, и мы никогда его не производили, потому что не были страной НАТО. Мы начали его производить, сейчас не буду говорить о наших мощностях, чтобы Россия не знала детали, тем не менее, мы производим 155-й калибр. У нас не было дальнобойных дронов, сейчас дроны летят более чем за тысячу километров, очень серьёзные дроны. Думаю, много кто это видит.

У нас не было современных систем РЭБ, сегодня Украина их производит уже сотнями, но пока что этого слишком мало, потому что Россия атакует абсолютно всё. Поэтому во всех направлениях нам нужна помощь», – заявил Зеленский.