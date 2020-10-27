Зеленский натравит силовиков на непокорных мэров, пытаясь сохранить контроль Киева за провинциями

27.10.2020, Киев, Игорь Петров

У Владимира Зеленского была возможность избежать позорно низкой явки на местных выборах – можно было ввести электронное голосование, которое бы повысило активность молодежи и улучшило результат для «Слуги народа».

Об этом в беседе на канале «Политека онлайн» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень подвела явка. Возможно, это – стратегическая ошибка «Слуг народа» – много говоря о диджитализации, они не внедрили электронное голосование, которое значительно подняло бы процент голосование молодежи, и, соответственно, процентного голосования за «Слуг», поскольку выборы моделировались, исходя из явки 45-50 процентов. Тогда бы у них, если не было победы, то и не было бы такого неприятного для них поражения», – сказал Андрей Золотарев.

По его словам, многие неудобные Зеленскому действующие мэры выиграли выборы и переизбрались на новый срок, поскольку имели много ресурсов.

«Передавить такую концентрацию ресурсов… против лома нет приема, если нет другого лома. Возьмите одну простую цифру – на саморекламу Филатов (мэр Днепропетровска, – ред.) тратит 150 миллионов бюджетных гривен в год, это 5 миллионов долларов грубо говоря. Ну, у кого из кандидатов в мэры был сопоставимый бюджет кампании? А это каждый год, и это дает себя знать. Поэтому мэры окопались так хорошо и плотно», – считает политолог.

Впрочем, очень скоро после выборов начнется период «принуждения к сотрудничеству» региональных элит Киевом.

«Сколько бы ни говорили про слабость Зеленского, но, тем не менее, ресурсов у центральной власти достаточно, чтобы принудить мэров к примерному политическому поведению, и это начнется – в основном с помощью силовиков и контролирующих органов. Большинство мэров, я думаю, займут конструктивную позицию в отношениях с центром. Безусловно, они не будут удовлетворять все хотелки, но в лобовую бодаться с Киевом они тоже не будут – за исключением таких уже совсем одиозных персонажей вроде Филатова», – прогнозирует Золотарев.