Зеленский не в состоянии избавиться от Авакова

04.06.2020, Киев, Игорь Петров

Хотя президент Украины Владимир Зеленский предъявлял претензии министру внутренних дел Арсену Авакову в связи с недавними резонансными преступлениями, ни он ни его политическая сила не могут пойти на снятие главы МВД с должности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эти резонансные дела, которые сейчас идут, и ситуация в Кагарлыке, и в Броварах, и на седьмом километре, это сразу же ставит много вопросов по поводу Авакова, его политического будущего. Но мне кажется, вот если говорить по Кагарлыке и по этим некоторым резонансные вещам, то тут Аваков постарался сразу эти вещи купировать.

Мы можем вспомнить даже встречу с Владимиром Зеленским, где тот ему предъявлял что «это же 90-е вернулись». А Аваков говорил, что ведем расследование.

Мне показалось, что на данный момент со стороны самого Зеленского нет прямо такой четкой интенции на увольнение Авакова. Это может быть в будущем, но не сейчас. Такой линии даже внутри «Слуги народа» на то, чтобы уволить Авакова нет, потому что сразу же возникает вопрос – а кто придёт на его место?

И плюс тут еще важный нюанс играет роль, что Аваков у нас и не первый, но и не второй. Он смог такую выстроить модель, в том числе активно используя карту с радикалами в свою пользу.

Мы можем вспомнить, как те же ориентированные на него группы, Нацкорпус и не только, как они иногда приходят и под офис президента. И он показывает что пока Аваков, он как бы это все контролирует, а если Аваков перестанет быть министром, то тогда эти все группы смогут прийти и объявлять президенту «Нет реванш» и так далее, лозунги, которым мы часто слышим. У Зеленского по поводу Авакова я не скажу, что есть какая-то большая любовь, но в то же время, есть некое понимание, что какое то сожительство нужно выстраивать», – считает политолог.