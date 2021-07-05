Зеленский озадачил Кулебу вопросом «Как возвращать Крым?»

05.07.2021, Киев, Игорь Петров

Украина получит членство в НАТО в будущем, а пока будет заключать союзы с соседними странами.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на форуме «Украина 30: Международная политика», сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пока не являемся членами НАТО. Мы не имеем гарантий безопасности от других государств. Ряд стран мира по политическим, исключительно политическим причинам не продает нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность. Несмотря на это, мы развили военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией, Турцией и другими странами. Никто не верил в это, но нам удалось присоединить Украину к программе расширенных возможностей НАТО», – заявил министр.

«Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не являемся членами большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами.

За последние полтора года мы создали «квадригу» Украины и Турции, ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, «Люблинский треугольник» Украины, Польши и Литвы. Треугольник имеет и гораздо более широкий контекст – это важный элемент активного усиления роли Украины в Центральной Европе. Здесь, в Центральной Европе, мы свои», – сказал глава МИД Украины.

«И нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов. Если и есть миф о трех братских народах в нашей части Европы, то это скорее миф о Лехе, Чехе и Русе, который был выдран из истории», – заявил Кулеба.

Он также заявил об успехе намеченного на август саммита «Крымская платформа».

«Президент Украины с первого моего дня в должности министра задал вопрос: как возвращать Крым? По его инициативе МИД разработало концепцию платформы и буквально через полтора месяца мы увидим ее успех. Мы знаем, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в «платформе». Некоторым очень тяжело под этим давлением Москвы. На этом фоне участие государств в Крымской платформе – это очень простой тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма – с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?» – сказал Дмитрий Кулеба.