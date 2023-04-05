Зеленский похвастался: Польша одобрила новый пакет военной помощи Украине

Польша в ближайшее время поставит на Украину партию БТР, самоходных миномётов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласован очень необходимый именно сейчас оборонный пакет. И очень важно, чтобы воины, которые сейчас в окопах на востоке, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что придаст каждому из воинов больше силы. Эта сила нам сейчас очень нужна.

Причём мы говорим не только о поддержке, но и о сотрудничестве, в том числе в формате закупок. Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР «Росомах», самоходных миномётов «Rak», очень эффективных систем ПВО «Piorun». Вы молодцы, что изготавливаете такой важный продукт», – сказал Зеленский, стоя на фоне трёх польских БТР.