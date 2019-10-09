Зеленский поставил под угрозу срыва встречу «нормандской четверки»

09.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Сегодняшний срыв украинской стороной мероприятий по началу разведения сил и средств в Донбассе в очередной раз свидетельствует о том, что команда Владимира Зеленского не способна выполнять взятые на себя перед всем миром обязательства по Минским соглашениям.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Необходимость выполнения Минских соглашений, включая разведение войск и согласование «формулы Штайнмайера», поддержали не только большинство стран Европы и США, но даже представительстве НАТО в Украине. И только украинские власти и националисты продолжают выступать категорически против выполнения достигнутых 1 октября в Минске договоренностей.

Еще вчера во время брифинга в Северодонецке Луганской области председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников, отвечая на вопрос журналистов, четко дал понять, что НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами.

А сегодня во время проведения мероприятий по разведению сторон Билецкий и его бойцы из «Азова» с боем прорвались в Золотое, а в Минобороны Украины отказались проводить отвод сил заявив, что якобы «сепаратисты» обстреляли ВСУ под Золотым.

При этом факт готовности ЛДНР к разведению сил был зафиксирован представителями ОБСЕ. Поэтому вся вина за срыв лежит на украинской стороне, которая также ставит под угрозу срыва встречу «нормандской четверки», – резюмировал Муратов.

Отметим, что в МИД ДНР также поставили под сомнение возможность дальнейшего выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям в случае сохранения текущей ситуации без изменений.