Зеленский проходит тест, написанный Коломойским – Царёв

29.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Команда Владимира Зеленского раскололась на два лагеря: одни поддерживают олигарха Игоря Коломойского и хотят сохранения Арсена Авакова на должности главы МВД, другие добиваются его отставки.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил экс-нардеп Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интрига по Авакову сохраняется. Все, наверное, слышали заявление Игоря Коломойского о том, что Аваков останется министром. Команда Зеленского – это, на самом деле, две команды – команда «95 квартала» и команда Коломойского. Команда молодых ребят из «95 квартала» категорически против сохранения Авакова.

Для того, чтобы Аваков не остался министром МВД сначала была вброшена версия о том, что ему предоставят должность вице-премьера. Это, вроде бы, очень серьёзная должность, но на самом деле тебя снимают с реальных рычагов управления министерством, в любой момент могут снять, и ты уже ничего не сможешь сделать.

Потом, для того, чтобы не давать вице-премьера, поступило заявление, что вице-премьера в новом правительстве вообще не должно быть. Хотя это очень хорошая должность. Это я показываю, насколько серьёзен этот вопрос», – рассуждает он.

Также Олег Царёв подчеркнул, что сохранение Арсена Авакова на должности главы МВД чрезвычайно важно для Игоря Коломойского, и этот конфликт станет тестом на самостоятельность для Владимира Зеленского.

«Дело в том, что, если Коломойский заявил, что Аваков будет министром, а он не будет – это очень серьёзный удар по Коломойскому. Сейчас все вопросы, которые решает Коломойский, он решает не за счёт каких-то рычагов, какие у него есть, а за счёт создания видимости, что он влияет на все вопросы. Если он объявил, и не будет назначен Аваков – это очень серьёзный удар по репутации, он очень серьёзно просядет. Потому что до сих пор он умудряется вот так, ни на что не влияя и ничего не делая, руководить процессом.

Тест на назначение Авакова – это тест на самостоятельность Зеленского. Сможет он его не назначить – значит он самостоятельный. Не сможет – значить президент прогнулся, и Коломойский будет влиять», – резюмировал экс-нардеп.

Напомним, накануне депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что Арсена Авакова оставят на старой должности для того, чтобы предотвратить планируемый Петром Порошенко путч.