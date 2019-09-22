Зеленский с Коломойским решили обхитрить Путина

22.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть находится на финальной стадии переговоров с Россией. Для заключения «мирового» соглашения осталось лишь договориться о будущем государственном устройстве бывшей советской республики. Президент Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский завышают ставки, пытаясь выйти из ситуации, не потеряв лицо. В их планах отказаться от федерализации Украины и внесения в Конституцию страны особого статуса Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала Forpost заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По мнению парламентария, это не устраивает Россию, так как дает возможность Украинской власти в любой момент отменить спецстатус Донбасса и провести зачистку региона.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Переговоры с Зеленским находятся на заключительной стадии. Речь идет о нюансах. Коломойский поднял ставки, он и Зеленский хотят, чтобы все выглядело так, будто бы команда Зеленского ничем не «прогнулась» перед Россией.

«Нет никакого особого статуса, мы просто всем территориям, причем, мы не проводим федерализацию», – «мы» – это я говорю Украина, – «мы проводим децентрализацию. Дали особые полномочия Донбассу, Львову, каждому региону. Поэтому Зеленский нигде не уступил Путину»…

Россия продавливает, чтобы были изменения в Конституцию. Почему – потому что законом отрегулировать децентрализацию – да у Зеленского столько голосов в парламенте, что он может по шесть раз в день принимать законы и отменять законы.

Отменили закон – граница в руках Украины, направили армию, и все, на этом все закончилось.

Изменения в Конституцию – это две сессии. Мало того, что 300 голосов, которые есть у Зеленского, просто это невозможно за пять минут проголосовать. Если начали голосовать, подняли вопрос об изменении в Конституцию и отмене специального статуса, у Донбасса есть время. Милиция-то осталась, танки остались, только называются они теперь танки милиции. Вооружение осталось – легкое и тяжелое, всегда можно взять границу под контроль и восстановить статус-кво», – заявил Царев.