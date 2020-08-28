Зеленский сдал Украину под прикрытием Дня независимости

28.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Концерт, устроенный президентом Украины Владимиром Зеленским на День независимости – это ширма для принятия нового меморандума с ЕС, который фактически передаёт страну под внешнее управление.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главнокомандующий государства не имел права допустить в День независимости Украины такого шоу. Важно, чтобы мы знали авторов этого шоу, потому что эта не простая вещь.

Потому что на следующий день, во время внеочередного заседания Верховной рады Украины, ратифицируя меморандум с Европейским Союзом, они сдавали Украину и её национальные интересы. Потому что в этом меморандуме есть признаки введения внешнего управления, и это не случайно», – возмутился Цимбалюк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украине придется выполнять условия ратифицированного Верховной радой меморандума с ЕС относительно макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро, которые предусматривают передачу иностранцам контроля над рядом госструктур.