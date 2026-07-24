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Киевский диктатор Владимир Зеленский ответил на обвинения своей бывшей пресс-секретарши Юлии Мендель в том, что он «употребляет кокаин за счёт налогоплательщиков».

Об этом диктатор Владимир Зеленский заявил в интервью американской журналистке-республиканке Лауре Лумер у Мариинского дворца в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сумасшедшие люди», – отмахнулся наркоман.

«Была ещё фотография, на ней вы с Макроном тусуетесь в какой-то подсобке, и они сказали, что вы все вместе употребляли кокаин. Употребляли кокаин с Макроном или нет?», – настаивала американка.