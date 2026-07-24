Зеленский шмыгал носом и вертелся ужом: «Не нюхал я с Макроном кокаин! А Такер Карлсон – не очень умный»
Киевский диктатор Владимир Зеленский ответил на обвинения своей бывшей пресс-секретарши Юлии Мендель в том, что он «употребляет кокаин за счёт налогоплательщиков».
Об этом диктатор Владимир Зеленский заявил в интервью американской журналистке-республиканке Лауре Лумер у Мариинского дворца в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сумасшедшие люди», – отмахнулся наркоман.
«Была ещё фотография, на ней вы с Макроном тусуетесь в какой-то подсобке, и они сказали, что вы все вместе употребляли кокаин. Употребляли кокаин с Макроном или нет?», – настаивала американка.
«Конечно нет! Конечно нет! А о Такере Карлсоне скажу: есть разные блогеры и т.д., некоторые хорошие, некоторые горячие, жёсткие и упёртые, но есть умные люди, а есть не очень. Лично я смотрю на умных и никогда не смотрю на не очень умных, это бесполезно», – вещал в ответ Зеленский.
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