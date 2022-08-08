Зеленский собственноручно провоцирует крах «аграрной сверхдержавы» – украинский экономист

08.08.2022  22:13 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Никакого IT сектора и трудовой миграции в роли драйвера на Украине уже нет, и не будет, а переходить на увеличение переработки сырья, которое гниёт у фермеров в хранилищах, киевский режим не собирается.

Об этом в студии украинского политического аналитика Руслана Бизяева заявил киевский экономист, бывший советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакого IT сектора и трудовой миграции в роли драйвера на Украине уже нет, и...

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«Модель – зерно и мозги, которая у нас пропагандировалась в последнее время, полностью обанкротилась. Никакого IT сектора в роли драйвера у нас в ближайшее время не будет. С эти нужно смириться. Точно так же у нас не будет сырьевого драйвера. И трудовой миграции у нас не будет как драйвера, потому что люди будут уезжать на совсем.

Поэтому нам нужно создавать абсолютно новый экономический профиль – увеличивать внутреннюю переработку. Например, то что бы я делал сейчас, это микро- и макропрограммы по созданию переработки того сырья, которое накопилось у нас и, очевидно, будет не вывезено.

На микроуровне – это дотирование фермерских хозяйств, для того, чтобы они покупали тоже оборудование для производства муки, биоэтанола. На макроуровне, мы говорили о приватизации, сейчас складывается ситуация, когда предприятия Укрспирта, которые пытаются сейчас раздерибанить, как когда-то сахарные заводы в 90-е годы – порезать на металл», – отметил он.

«Их нужно сейчас сконцентрировать в государственную собственность, подключить государственную зерновую компанию, которая обладает, элеваторами, закупать у фермеров зерно, потому что фермеры сейчас не могут продать зерно. Оно гниёт, у них никто ничего не покупает. Экспортировать они не могут. Цены, которые им предлагают, – ниже себестоимости», – констатировал Кущ.

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