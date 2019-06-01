01.06.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Донбасс, Колониальная демократия, Россия, США, Украина
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Зеленский: США помогут бить Россию в Донбассе и Черном море

Президент США Дональд Трамп пригласил новоизбранного главу украинского государства Владимира Зеленского посетить Америку.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского, уточнив, что тот уже направил благодарность за приглашение в адрес Трампа.

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Зеленский также приветствовал проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в Палате представителей Конгресса США.

«Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США», – объясняет пресс-служба украинского президента суть законопроекта.

«Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», – отметил Владимир Зеленский.

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