Зеленский: США помогут бить Россию в Донбассе и Черном море
Президент США Дональд Трамп пригласил новоизбранного главу украинского государства Владимира Зеленского посетить Америку.
Об этом сообщила пресс-служба Зеленского, уточнив, что тот уже направил благодарность за приглашение в адрес Трампа.
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Зеленский также приветствовал проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в Палате представителей Конгресса США.
«Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США», – объясняет пресс-служба украинского президента суть законопроекта.
«Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», – отметил Владимир Зеленский.
Спасибо!
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