Зеленский убрал из СНБО людей Порошенко и министра пропаганды Стеця

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, убрав оттуда людей Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе №340/2019.

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Указом внесены в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины следующие изменения:

председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Владимир Зеленский – Президент Украины.

Указом вводятся в персональный состав СНБО следующие лица:

Баканов Иван Геннадьевич – первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

Богдан Андрей Иосифович – Глава Администрации Президента Украины;

Данилюк Александр Александрович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Маркарова Оксана Сергеевна – Министр финансов Украины;

Пристайко Вадим Владимирович – Заместитель Главы Администрации Президента Украины;

Рябошапка Руслан Георгиевич – Заместитель Главы Администрации Президента Украины;

Хомчак Руслан Борисович – начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины;

При этом, документом выводятся из состава СНБО экс-глава администрации Порошенко Игорь Райнин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-началтник Геншьтаба ВСУ Виктор Муженко и пока еще действующий глава мининформполитики Юрий Стець.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.