Зеленский в Мюнхене: Командиры в Авдеевке применяют новые подходы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Авдеевке бросили все силы, чтобы «защитить логистические пути» и не дать русским продвинуться, одновременно делая всё, чтобы сохранить личный состав.

С таким противоречивым заявлением киевский «фюрер» выступил на пресс-конференции в Мюнхене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Что касается Авдеевки, ситуация не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими городками и сёлами, они не успокоятся, пока полностью не разрушат всё живое, что там есть. Наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперёд. Я детально понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задание сделать всё, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. И это главный сигнал от меня: наши военные – это самое главное, что у нас есть. И это и есть наше главное оружие», – трепался шоумен.

«Каждый может сказать: «война – это потери» – нет. Прежде всего, нужно смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Такой сигнал получает руководство. Ну, а там на поле боя профессиональные люди знают, что делать», – валял дурака Зеленский.