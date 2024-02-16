Зеленский в Мюнхене: Командиры в Авдеевке применяют новые подходы

Константин Серпилин.  
16.02.2024 17:41
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Авдеевке бросили все силы, чтобы «защитить логистические пути» и не дать русским продвинуться, одновременно делая всё, чтобы сохранить личный состав.

С таким противоречивым заявлением киевский «фюрер» выступил на пресс-конференции в Мюнхене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Авдеевке бросили все силы, чтобы «защитить...

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«Что касается Авдеевки, ситуация не первый день. Мы помним, что делает Россия с нашими городками и сёлами, они не успокоятся, пока полностью не разрушат всё живое, что там есть. Наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперёд.

Я детально понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задание сделать всё, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. И это главный сигнал от меня: наши военные – это самое главное, что у нас есть. И это и есть наше главное оружие», – трепался шоумен.

«Каждый может сказать: «война – это потери» – нет. Прежде всего, нужно смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Такой сигнал получает руководство. Ну, а там на поле боя профессиональные люди знают, что делать», – валял дурака Зеленский.

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