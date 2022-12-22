Зеленский: «Я возвращаюсь с хорошими новостями домой из США»

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Предоставление Соединенными Штатами современных средств ПВО Киеву лишит Россию возможности наносить удары по украинским городам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на совместной пресс-конференции с американским коллегам ДЖО Байденом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«У нас есть хорошие новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине объемом около двух миллиардов долларов. И самым сильным элементом этого пакета есть комплекс Patriot, что существенно усилит нашу ПВО. Это важный шаг в форме действенного воздушного щита для Украины. Только так мы лишим государство-террориста ее главного инструмента террора, возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике, по нашим людям», – сказал президент Украины.

Он добавил, что обсудил с Байденом «дальнейшие стратегические шаги» относительно следующего года.

Кроме того, была выражена надежда, что американский конгресс одобрит пакет финансовой помощи Украине.

«Я знаю, что американское лидерство останется значительным и ощутимым», – заявил Зеленский.

Говоря о проблемах в энергетике, он назвал их «вопросом выживания». Он уверен, что двухпартийная поддержка Украины в США сохранится.

В свою очередь Байден заметил, что предоставление Украине средств ПВО – «не эскалация», поскольку «это оборонное оружие».

Кроме того, он проинформировал, что США и НАТО отправили на на Украину 2000 танков и бронемашин, 800 артиллерийских орудий, а также два миллиона снарядов к ним.

Директор ИМИ МГИМО Максим Сучков так комментирует ситуацию с передачей Patriot:

«Американцы убеждают, что поставка Пэтриотов – не эскалационная мера, т.к. это (а) оборонительная система, (б) не нарушает «красных линий» Москвы – прямого участия натовских военных или вторжения на российскую территорию. Но система будет представлять угрозу самолетам. Впрочем, назвать её пресловутым game-changerом тоже нельзя. Одна батарея (передают пока только ее) способна защитить относительно небольшую площадь и то от определенных видов военно-воздушных угроз. Защитный купол над всей или даже значительной частью Украины она не создаст, а для российских сил станет приоритетной мишенью. Передача Пэтриота – желание администрации «пройти меж струек»: не создавая стратегических угроз прямо сейчас, создать проблемы для конкретных оперативных действий России и заложить основу для более серьезных вещей на будущее; продемонстрировать Киеву союзническую приверженность (+ конкретный deliverable визита Зеленского в Вашингтон), но без фанатизма и серьезных последствий для себя».