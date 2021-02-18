Зеленский забрал у людей хлеб и зрелища – и ждёт роста рейтинга

18.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская власть не понимает, что закрывая оппозиционные телеканалы и запугивая блогеров, она не добьется роста доверия к себе.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что причины того, что случилось с этими каналами – два основных фактора. Первое – резкое сильное падение рейтинга, которое уже невозможно было скрывать. Второе – необходимая тишина во время разграбления страны. Средства массовой информации через данные конституцией права и обязанности доносят людям информацию – и уровень жизни людей и рейтинги обвалились. Но, конечно же, виноваты не те, кто сделал все для того, чтобы ухудшить нашу жизнь, конечно же виноваты журналисты.

И второе – тишина. Что обеспечивает свобода выбора информации и свобода слова? Она обеспечивает звук, она обеспечивает картинку, она обеспечивает разные варианты позиции и ясность. Когда ты собираешься делать что-то не очень хорошее, тебе нужна тишина. А нас в этом году ждет сдача судебной системы в управление, рынок земли и много разных других прелестей, включая пенсионные и другие реформы, которые нуждаются в тишине.

Когда выключается свобода слова – выключается свет и за ней выключаются все остальные гарантированные права и свободы, потому что говорить об этом больше некому, потому что защитить себя больше некому. И никто не узнает о том, что на самом деле происходит. Поэтому выключается свобода слова.

Сегодня две недели как отключены каналы. Ну что, рейтинг вырос? Доверие людей вернулось? Как обстановка в целом? Может, экономика начала развиваться, может военные действия на Донбассе прекратились? Что произошло? Вот, отключены эти каналы – что кроме разочарования, недоверия, гнева испытают наши зрители?

Доверие к власти появляется тогда, когда есть две составляющие – благосостояние людей и наличие необходимых прав и свобод. Если же ты забрал у людей хлеб – а политика Зеленского реально уничтожает социально-экономический уровень жизни в стране – и забрал при этом зрелища – потому что ты запугиваешь юристов, ты запугиваешь блогеров, ты запугиваешь телеканалы, ты лишаешь право вещать – ты забрал хлеб и зрелища. На какой рост рейтинга ты вообще рассчитываешь?», – заключила Елена Лукаш.