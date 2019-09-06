Зеленский завершил концентрацию власти в своих руках

06.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский за сто дней правления полностью сконцентрировал всю власть в своих руках.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в целом же политика новой власти полностью продолжает линию, заложенную экс-президентом Петром Порошенко.

«По факту Зеленский за сто дней провел концентрацию власти в своих руках. Он теперь контролирует Верховную раду, Кабинет министров и, по сути, власть сконцентрирована. Конкретных результатов видно не так много. В основном трамвай Зеленского едет по тем же рельсам, которые были проложены еще Петром Порошенко. Тот же курс на НАТО, курс на Европейский союз, то же «геть от Москвы», хотя без громких лозунгов», – заявил Спиридонов.