Зеленского объявили воплощением «украинской весны»

17.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Майданные мечты Украины не оправдались после 2014 года, а потому украинский комик Владимир Зеленский стал очередной надеждой жителей украинцев.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политконсультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арабская весна», «африканская весна», «русская весна», но «украинская весна» не получилась за пять лет, и не было людей, которые пошли в народ после этого. Мощные агитаторы, которые понесли идеи Майдана, они просто все исчезли, а сегодня оказалось, что люди, которых привели к власти, оказались более коррумпированными, чем предыдущая власть. Поэтому речь идет о том, что Владимир Зеленский – это, прежде всего, тяга населения к «украинской весне», но так как проходят выборы, это лайт», – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что Зеленский также выгоден руководству России и США.

«Зеленский более выгоден, например, в торгах между Путиным и Трампом. Дело в том, что терпеть Порошенко не может ни Трамп, ни Путин, и если ставить антирейтинг с Тимошенко, то у Юлии Владимировны есть неплохое лобби в США, спасибо её помощнику Немыре, но есть и большое антилобби… Я думаю, что Зеленский как раз будет ближе к американцам и Беню с «ПриватБанком» возвращать не будет», – сказал Мишин.

Также он отметил, что от «украинской весны» могла бы выступить и Юлия Тимошенко, однако на данный момент она погрязла в политических междоусобицах.

«У Юлии Владимировны есть сегодня шанс попробовать технологии «арабской весны». У нее прекрасная программа, направленная на бедный класс, поэтому Юля, как «украинская весна», вполне может сыграть. Но пока она не играет, пока что она увязла в тяжелых боях», – резюмировал политолог.