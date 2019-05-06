Зеленского взяли в оборот соросята

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Внутреннюю политику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского начинают определять ставленники американского миллиардера и спонсора так называемых «цветных революций Джорджа Сороса.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский политический эксперт Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается внутренней политики, тут нужно изучать окружение Зеленского. Кроме известных нам Коломойского, «Квартала», определённых публичных спикеров, в общем-то мы видим, что в его окружении на данный момент берёт гору группа Сороса.

Собственно, я об этом говорил, что птенцы гнезда Сороса ранее были с Саакашвили, когда он тут проводил свои форумы, потом они в основном перешли к Гриценко. Когда стало очевидно, что у Зеленского шансы лучше, они перешли к Зеленскому. Это не хорошо или плохо, но когда мы слышим фамилию Сороса, мы примерно понимаем, какие могут быть действия, но это пока прикидки предварительные, потому что инаугурации ещё не было», – рассказал политолог.

В то же время, по его словам, в отношениях с олигархом Игорем Коломойским у нового президента все не так уж гладко.

«Коломойский понимает, что приехать в Украину ему будет не так легко. Мало того, что на него, по моим данным, дело ФБР ведёт, и опять-таки, если ФБР сделает запрос, чтобы выдать его в США, то хватит ли у Зеленского политической воли этот запрос не удовлетворить? Ему намного безопаснее пребывать в Израиле. Если он пребывает в Израиле с арестованными счетами, то опять-таки его ресурсы довольно ограничены, и у Зеленского нет никаких объективных оснований сейчас подчиняться Коломойскому», – добавил Спиридонов.