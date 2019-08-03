03.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленскому не по зубам дела против Порошенко – эксперт

Расследовать преступную деятельность Порошенко и его окружения необходимо, но нынешний президент Украины Владимир Зеленский на это не способен.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо расследовать деятельность не только его, но и его семьи. Я так и не понял, куда пошли деньги Марины Порошенко, т.н. фонд.

Я раньше не понял, куда пошли деньги Ющенко.

Прав был один из политических лидеров, который говорил, что надо расследовать дела не только Порошенко и его семейки, но и всех президентов, которые были до него.

Зеленский на это не способен по той простой причине, что он – дитя своего поколения, своего класса.

Он будет продолжать буржуазный либерализм», – заключил Василенко.

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