Зеленскому предложили назначить Медведчука послом в Северную Корею
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили назначить Виктора Медведчука послом в КНДР, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующую петицию №22/055942-эп было зарегистрировано на официальном интернет-представительстве президента Украины.
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Петиция была подана 30 мая. Ее автором является некий Андрей Кузьменко.
“В связи с большим управленческим опытом в переговорах со “сверхгосударствами” особенно в газовых вопросах и необходимыми знаниями у Медведчука Виктора Владимировича просим вас назначить его послом в КНДР (Северная Корея)”, – говорится в петиции.
Документ уже поддержали 829 человек.
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