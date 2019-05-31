Зеленскому предложили назначить Медведчука послом в Северную Корею

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили назначить Виктора Медведчука послом в КНДР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующую петицию №22/055942-эп было зарегистрировано на официальном интернет-представительстве президента Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Петиция была подана 30 мая. Ее автором является некий Андрей Кузьменко.

“В связи с большим управленческим опытом в переговорах со “сверхгосударствами” особенно в газовых вопросах и необходимыми знаниями у Медведчука Виктора Владимировича просим вас назначить его послом в КНДР (Северная Корея)”, – говорится в петиции.

Документ уже поддержали 829 человек.