31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Зеленскому предложили назначить Медведчука послом в Северную Корею

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили назначить Виктора Медведчука послом в КНДР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующую петицию №22/055942-эп было зарегистрировано на официальном интернет-представительстве президента Украины.

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Петиция была подана 30 мая. Ее автором является некий Андрей Кузьменко.

“В связи с большим управленческим опытом в переговорах со “сверхгосударствами” особенно в газовых вопросах и необходимыми знаниями у Медведчука Виктора Владимировича просим вас назначить его послом в КНДР (Северная Корея)”, – говорится в петиции.

Документ уже поддержали 829 человек.

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