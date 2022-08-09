Жадность и русофобия погубят американскую государственность – Ищенко

09.08.2022  18:34 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Экономика коллапса


Образовавшийся глобальный кризис с ростом цен на нефть и дефицитом продовольствия выгоден американским компаниям, которые хорошо на этом зарабатывают, в том время как их союзники из Европы сильно страдают. Однако это чувствительно бьёт и по государственности США.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Образовавшийся глобальный кризис с ростом цен на нефть и дефицитом продовольствия выгоден американским компаниям,...

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«Только что они устроили глобальный кризис, в результате которого не только в Европе, но и в США есть проблемы с энергоносителями. Если в США еще поменьше, то в Европе они критические, это все союзники США. Есть проблемы с продовольствием, причем продовольствие может поставить Россия. То есть, таким образом, они вроде бы как даже отдают нам пас.

Они не сумасшедшие. Дело в том, что американские нефтяные компании зарабатывают сейчас не хуже «Газпрома». То же самое, как во время повышения цен на газ и нефть во время войны в Ираке, не только Россия благоденствовала, но и американские компании тоже прекрасно зарабатывали, так что, совсем не сумасшедшие», – отметил Ищенко.

Он подчеркнул, что американские компании зарабатывают не в пользу государства, а набивают отдельные приватные компании, что приводит к ослаблению США.

«Вопрос в том, в чьих интересах они реализуют свою внешнюю политику. Понятно, что не в интересах – не только американского народа, но даже американского государства. Они реализуют – в интересах отдельного количества приватных карманов. И это, безусловно, ущербная внешняя политика, потому что результат – если не потери государственности, то предельное ее ослабление. Дальше вы не можете уже защищать и интересы своих монополий, если государство ваше слабое», – заключил политолог.

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