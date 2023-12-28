«Жалкое впечатление» – Лавров о «профессионализме» руководства ЕС

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Внутри Евросоюза, и без того ослабленного грабительской политикой американцев и санкциями против России, прогрессируют внутренние склоки.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киселёв спросил, что за люди вообще рулят ЕС, и как министр оценивает этот кадровый состав.

«Может быть, не дипломатично, но жалкое впечатление с точки зрения профессионализма. Мы же с этой командой и Еврокомиссии, и боррелевской службы – пару лет работали до того, как они разорвали отношения после СВО. Ну, я совсем не был впечатлён, мягко говоря», – ответил Лавров.

Он добавил, что это прекрасно видят и в самом ЕС, что уже вызывает внутренний протест.

«Уже в Европе, в той же Венгрии, Словакии и некоторых других странах, в Венгрии и Словакии руководство, а в других странах всё больше и больше парламентариев, политиков оппозиционных, задают вопрос. Почему этими 27 странами ЕС, в которых руководят президенты, премьеры, избранные на национальных выборах, почему ими руководит Еврокомиссия, которую никто не избирал? И состав которой является предметом такого подковёрного торга лидеров стран ЕС. Аргумент о том, что они же избраны, поэтому они имеют полномочия договариваться о том, кто в этой Еврокомиссии будет работать, некорректный. Потому что у них правило такое – всё поровну, как при коммунизме, поэтому каждый член Евросоюза обязан иметь еврокомиссара. И вот тут начинается торговля, начинаются комбинации, компромиссы, сделки, по итогам которых порой очень серые личности проникают в эту Еврокомиссию», – отметил он.

«А когда во главе этой структуры оказывается такая авторитарно настроенная деятельница, как Урсула фон дер Ляйен, которая очень многие решения объявляет, ни с кем не проконсультировавшись, конечно, вызревают внутренние противоречия, внутренний протест. Это только добавляет проблем Евросоюзу. Потому что у него и естественных проблем, экономических, прежде всего, из-за политики американцев и из-за санкций против России, хватает. Но ещё и эти внутренние склоки. Они будут нагнетаться», – рассказал министр.