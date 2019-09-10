Ждём новую истерику Запада: Медведев прилетит в Сербию

10.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев должен посетить столицу Сербии 20 октября, когда будут проходить торжества по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, или 1 ноября, в день освобождения города в Первой мировой войне.

Такие планы обсуждались на встрече президента Сербии Александра Вучича с послом РФ в Белграде Александром Боцаном-Харченко.

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Сербский президент отметил, что реализация согласованных с Россией проектов, особенно в области энергетики, транспортной инфраструктуры и высоких технологий, продвигается хорошо. Президент Вучич сказал, что это стало результатом интенсивного политического диалога на высоком уровне.

«Визит российского премьер-министра в Белград стал бы отличной возможностью для Дмитрия Медведева обсудить с властями Сербии все вопросы – политические, военные, экономические – по сотрудничеству двух стран», – отмечает сербское издание «Вечерние вести».

Медведев посещал Белград 10 лет назад, когда принимал участие в торжествах по случаю 65-летия освобождения города от гитлеровцев.

Визит российского премьера на Балканы наверняка вызовет болезненную реакцию на Западе, где не скрывают раздражения по поводу сближения Сербии с Москвой.

Накануне глава МИД Словакии Мирослав Лайчак довольно жестко раскритиковал намеченные на октябрь планы Белграда подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским союзом, заявив, что это будет противоречить планам Сербии присоединиться к ЕС.

Сербия должна будет расторгнуть свой договор о свободной торговле с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) и Россией, когда она присоединится к ЕС, в свою очередь заявила Европейская комиссия.

«Заявление Сербии, что она подпишет Соглашение о свободной торговле с экономической группой под лидерством России может приостановить попытки этой балканской страны присоединиться к Евросоюзу», – поделились опасениями авторы публикации в американском издании «Ассошиэйтед пресс».

Членами ЕАЭС в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Ранее именно Дмитрий Медведев призвал ускорить подписание договоров о зонах свободной торговли с предполагаемыми новыми участниками – Сербией и Сингапуром.

Напомним также, что власти Польши отказались приглашать Россию и Сербию на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.