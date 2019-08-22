Жена министра-националиста устроила скандал из-за отбора на Евровидение

22.08.2019, Москва, Елена Острякова

Жена министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея актриса и телеведущая Вера Полякова устроила скандал в прессе из-за того, что музыкальная группа «Нескучный возраст», в которой поет ее сын, не прошла начальный этап отбора на детское «Евровидение».

Полякова разместила гневный пост в Инстаграме. Она обвинила белорусское телевидение в непрофессионализме.

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«Думаю, что даже неискушенный музыкой человек поймет, что когда в течение 25 секунд фонит микрофон, а мальчикам выводят звук через 3 слова после начала песни, то это просто трэш. Если у звукорежиссеров… руки растут из тазобедренных суставов, то будьте добры пригласить других профессиональных специалистов», – написала Полякова.

Она пожаловалась на то, что пропали деньги, которые были вложены в номер, лично ею срежиссированный.

Семья министра иностранных дел известна своей тягой ко всему национальному белорусскому. Сам Макей часто ходит в вышиванке, а Полякова недавно пожаловалась в одном из интервью, что муж гоняет ее за ошибки в белорусском языке.

В этой связи вполне логично выглядит, что группа, в которой поет сын министра, представила на конкурс песню на белорусском языке. Дети пели и танцевали на фоне бутафорского чемодана, украшенного национальными узорами.

Поддерживать семью министра-националиста бросилась белорусская оппозиционная националистическая пресса. С ней Полякова была более откровенной.

«Считаю, что меня подставили вчера. Это диверсия против меня конкретно — я так это восприняла, не как ошибку, ведь ошибка могла быть трехсекундная», – цитирует Полякову пронационалистическая «Наша нива».

Это не просто эмоции обиженной матери, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что отбор проводила Белтелерадиокомпания, который руководит Иван Эйсмонт – муж пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белтелерадиокомпания опубликовала ответ на обвинения Поляковой на своей официальной странице в «Фейсбуке», сопроводив пост записями с камер внутреннего наблюдения. Из видео следует, что в момент выступления группы «Нескучный возраст» за пультом находился не сотрудник телерадиокомпани, а звукорежиссер группы.

«Группа «Нескучный возраст» включает в себя шесть исполнителей, а потому ее звукорежиссер выразил желание лично находиться за звукорежиссерским пультом, и ему была предоставлена такая возможность», – говорится в посте.

«НГТРК [Белтелерадиокомпания] в фейсбуке обнародовала видео, как звукарь группы «Нескучный возраст» сам настраивал микрофоны прямо во время выступления. Пока наши ребята не помогли, и группа зазвучала. Остальные пели под настройки нашего звукорежиссера — и вопросов не возникло… И наушник ни у кого не выпадал», – прокомментировал ситуацию агентству TUT.BY член жюри Евгений Перлин.