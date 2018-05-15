15.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский обвинил Запад в украинском голодоморе

Запад несет ответственность, за массовый голод 30-х годов в СССР, который на Украине называют голодомором.

Такое мнение сегодня в Госдуме РФ высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Голод, который у нас был в 32-м году, они спровоцировали. Они отказывались продавать нам что-либо за золото и валюту и специально, чтобы вызвать голод в стране требовали зерно. Когда объясняют так называемый голодомор, сваливают все на Кремль, а это они организовали», – уверяет Жириновский.