Жители Барнаула: В безвыходной ситуации – звоните Кадырову

27.10.2020, Москва, Елена Острякова

Обманутые дольщики жилья из Барнаула от отчаяния записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Местный застройщик собрал с них деньги, но не предоставил жилье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, жители России видим, как вы цените и развиваете семейные ценности. Мы — жители Барнаула — представляем сотни семей, которые призывают вас помочь нам получить наше оплаченное жилье.

К сожалению, наша региональная власть не может нам помочь, не направляет информацию на федеральный уровень. Чтобы не портить статистику, легче замолчать проблему. Сотни семей с детьми и пожилых людей находятся на грани катастрофы. Вы часто встречаетесь с нашим президентом Владимиром Путиным, мы очень просим вам передать наш посыл и просьбу о помощи. Просим вас поддержать наши семьи в тяжелой ситуации», – говорится в обращении барнаульцев.

Как сообщает северокавказский сайт Obzor, дело уже взяло на контроль следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

«По информации СМИ, в городе Барнауле на проспекте Ленина имеется незавершенный объект строительства – жилой многоквартирный дом, возводимый ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг». Срок сдачи объекта истек, однако дом не достроен и не введен в эксплуатацию. По данным СМИ следственными органами СК РФ по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки», – отчитались в ведомстве.